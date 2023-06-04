«Хлопки» неизвестного происхождения на Гражданском проспекте насторожили МЧС

В Санкт-Петербурге к вечеру в воскресенье, 4 июня, на Гражданском проспекте раздались необычные «хлопки». На случившееся пожаловались сами горожане в своих социальных сетях.

Происхождение звуков пока не разглашалось, если о нем сейчас уже есть сведения. На месте работают специалисты.

На участок к жилому дому по указанному адресу уже выехали полиция и пожарные. Также во дворе работает реанимация, у подъездов столпилась куча народу из жителей здания и прохожих, которые застали происшествий. Фотографиями с места событий поделились горожане в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Официальных сведений по факту случившегося пока не поступало, ведется разбирательство. Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пожар в жилом доме охватил квартиру и лестничную клетку. Есть пострадавшая.