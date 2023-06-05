Петербуржец на электросамокате сбил женщину на Богатырском проспекте

В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 июня, горожанин врезался в пешехода на электросамокате. Информация о случившемся разлетелась по социальным сетям.

ДТП пришлось на участок тротуара у жилого дома по Богатырскому проспекту. От столкновения пострадала женщина. Потерпевшая упала на землю после случившегося. Пока неизвестно, какие именно травмы она получила.

Фотографиями с места происшествия горожане поделились в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На снимках видно, что петербурженка лежит на земле, рядом с ней толпа людей, оказывающих помощь. Также на земле стоит характерный желтый рюкзак, который указывает, что за рулем транспорта мог находиться курьер.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия уже работают ДПС. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новые ограничения для пользователей электросамокатов. Россияне поделились своим мнением по поводу потенциальных корректировок.