В Петербурге нашли подозреваемых в расстреле мужчины

Днем в понедельник, 5 июня, сотрудникам Росгвардии и полиции Санкт-Петербурга удалось выйти на автомобиль, который разыскивался из-за убийства в Приморском районе. В салоне транспорта были обнаружены подозреваемые в указанном преступлении.

План «Перехват» в городе на Неве ввели сразу после убийства 47-летнего мужчины. По итогу оперативно смогли найти фигурантов резонансного дела. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас мужчины задержаны. Разбирательство по факту случившегося продолжается. В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства убийства.

Напомним, что тело погибшего нашли в Приморском районе Петербурга в понедельник, 5 июня. Уголовное дело уже возбуждено.

Ранее сообщалось, что труп мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на городской стройке.