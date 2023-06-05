Жителя Петербурга будут судить из-за незаконного оборота алкоголя

В Санкт-Петербурге прокуратура Пушкинского района направила в суд материалы дела по факту незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Обвинительное заключение против местного жителя уже утверждено.

По версии следствия, мужчина наткнулся в интернете на объявление о продаже алкоголя по доступной цене. Он созвонился с продавцом, обсудил все детали и решил закупить спиртное.

После этого петербуржец решил перевезти контрафактную продукцию на автозаправочную станцию на Мурманском шоссе. Осуществить задуманное не получилось, так как на нарушителя вышли сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Дальше началось расследование по факту случившегося. Установлено, что продукция, которую перевозил злоумышленник, в общей сложности стоит больше 540 тысяч рублей.

Сейчас разбирательство ведется по части первой статьи 171.3 УК РФ. В скором времени данные по делу рассмотрят в суде. Пока неизвестно, какой именно исход ждет обвиняемого мужчину.