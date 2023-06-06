Водителей России могут начать лишать прав за лекарственное опьянение

В России хотят ввести запрет на управление транспортным средством при употреблении лекарств, которые влияют на внимание и реакцию. За нарушения правил автолюбители могут лишиться прав.

Одним из вариантов регулирования этой ситуации может стать определение допустимой нормы веществ в крови, которые влияют на водителей. Как сообщает телеканал 360, для серьёзной угрозы для водителя и других участников дорожного движения, количество выпитых таблеток должно быть огромным.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поясняет, что на сегодняшний день наказывать водителя, попавшего в ДТП из-за употребление лекарств, которые повлияли на его состояние, нельзя.

«Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию», — заявил Груздев.

По новым правилам, автолюбители не смогут сесть за руль машины, если ранее были употреблены лекарства, из списка запрещённых. Окончательный список препаратов будет установлен правительством.

автомобиль запрет лекарства новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Водителей России могут начать лишать прав за лекарственное опьянение
Завершен прием заявок на участие в «Доверии потребителя». Идет 16-ый сезон ...
На проспекте Народного Ополчения застолье закончилось отвёрткой в глазу
На реке Монастырке начался ремонт 2-го Лаврского моста
Пропавший в Ленобласти мальчик-аутист погиб под колёсами поезда
Стали известны подробности убийства гендиректора стройфирмы в Петербурге
В Невском районе Петербурга 6 июня будут проверять теплосети
В лобовом ДТП на трассе под Выборгом погибли два человека