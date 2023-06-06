Водителей России могут начать лишать прав за лекарственное опьянение

В России хотят ввести запрет на управление транспортным средством при употреблении лекарств, которые влияют на внимание и реакцию. За нарушения правил автолюбители могут лишиться прав.

Одним из вариантов регулирования этой ситуации может стать определение допустимой нормы веществ в крови, которые влияют на водителей. Как сообщает телеканал 360, для серьёзной угрозы для водителя и других участников дорожного движения, количество выпитых таблеток должно быть огромным.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поясняет, что на сегодняшний день наказывать водителя, попавшего в ДТП из-за употребление лекарств, которые повлияли на его состояние, нельзя.

«Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию», — заявил Груздев.

По новым правилам, автолюбители не смогут сесть за руль машины, если ранее были употреблены лекарства, из списка запрещённых. Окончательный список препаратов будет установлен правительством.