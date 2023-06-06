Движение на улице Правды будет ограничено до октября 2025

В связи с поведением дорожных работ в Петербурге с 8 июня будет ограничено движение транспорта по улице Правды в Центральном районе города.

С 8 июня на улице Правды начнётся реконструкция культурного наследия регионального значения «Доходного дома А.Ю. Тами и С.М. Дейчмана». Из-за размещения пешеходной галереи придётся ограничить дорожное движения у дома 20 по улице Правды, от Звенигородской до Социалистической улиц. Все ограничения продлятся до 14 октября 2025 года.

В Центральном районе С 8 июня по 15 октября будет ограничен проезд перекрёстка проспекта Бакунина и Херсонской улица. В Калининском районе с 8 по 14 июня сквозной проезд по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы будет закрыт из-за работ по прокладки газопровода, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).