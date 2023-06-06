Финляндия намерена выслать из страны девять российских послов

Финляндия обвинила в разведке девять человек, работающих в российском посольстве. Страна намерена выслать дипломатов.

Финские власти обвинили девять российских дипломатов в разведывательной деятельности, что является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. В министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что посол России будет проинформирован в ближайшее время, сообщает сайт правительства Финляндии.

Во внешнеполитическом ведомстве России подтвердили ранее сказанное заявление МИД Финляндии о заморозке банковских счетов представителей российских сторон. Ограничение поступило на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ.

Решение о выводе из страны было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны.