Теплосеть проведет испытания 7 июня на востоке Петербурга Петербурга и в Кудрово

«Теплосеть Санкт-Петербурга» 7 июня проведёт очередные испытания. На этот раз работы затронут Невский район Петербурга и город Кудрово Ленинградской области.

Гидравлические испытания в Невском районе города пройдут по улицам Дыбенко, Подвойского, Коллонтай и Крыленко, а также по проспектам Большевиков, Российскому и Товарищескому.

Зона испытания тепловых сетей в Кудрово проходит по улицам Центральной, Альпийской, Венской, Английской, Австрийской, Столичной и Пражской, а также включает несколько проспектов: Европейский и Строителей и Итальянский переулок.