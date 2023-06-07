Теплосеть проведет испытания 7 июня на востоке Петербурга Петербурга и в Кудрово

«Теплосеть Санкт-Петербурга» 7 июня проведёт очередные испытания. На этот раз работы затронут Невский район Петербурга и город Кудрово Ленинградской области.
Гидравлические испытания в Невском районе города пройдут по улицам Дыбенко, Подвойского, Коллонтай и Крыленко, а также по проспектам Большевиков, Российскому и Товарищескому.
Зона испытания тепловых сетей в Кудрово проходит по улицам Центральной, Альпийской, Венской, Английской, Австрийской, Столичной и Пражской, а также включает несколько проспектов: Европейский и Строителей и Итальянский переулок.
Будьте внимательны и осторожны, при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просьба сообщать в специальные службы по телефону 004 (с мобильного — 112). Избегайте места разлива кипятка, не пытайтесь пройти или проехать по затопленным участкам, не заходите за ограждения и не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива, напоминает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».