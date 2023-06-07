Участники Russian Elevator Week ожидают плодотворной работы

В столичном ВДНХ открылась международная выставка Russian Elevator Week. Более ста компаний из десятка стран три дня будут обсуждать главные тенденции отрасли и презентуют новое лифтовое оборудование.

По словам генерального директора “МОГИЛЕВЛИФТ” Анатолия Черникова, выставка Russian Elevator Week на протяжении многих лет именуется как главное событие отрасли и считается крупнейшей международной выставкой, проводимой в нашей стране. Ежегодно здесь происходит демонстрация и презентация новых наработок в лифтостроении.

“Помимо прочего, это еще и возможность собраться в одном месте и обсудить с коллегами рабочие моменты плодотворного взаимодействия”, — добавил Анатолий Черников.

Если говорить о новинках лифтостроения, очередная выставка Russian Elevator Week подтвердила свое реноме площадки, где демонстрируются новинки. В канун мероприятия сразу несколько предприятий анонсировали готовность провести презентацию своего нового оборудования, технологий и лифтовых кабин.