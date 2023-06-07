Минздрав: число пострадавших от сидра в России достигло 96 человек

Отравления сидром от бренда «Мистер Сидр» начались в начале июня. Производство напитка находится в Самарской области, случаи отравления фиксируются по всей стране.

Первые случаи отравления зафиксированы 3 июня, пострадавших ​​​​​​госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Меньше чем за неделю жертвами стали 96 человек, среди них пятеро несовершеннолетних и беременная женщина. 32 летальных исхода. На данный момент случаи произошли в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия и Чувашской Республике.

Известно, что все пострадавшие употребляли один и тот же напиток, купленный в розлив в сетях «Территория пива» и «Бир хаус». «Мистер Сидр» поставлял предприниматель из Красноглинского района Самары. Причиной массового отравления стало попадание в продукт метанола.

Следователи индивидуального предпринимателя задержали, с предприятия изъяли порядка шести тысяч литров напитка. Возбужденно уголовное дело.

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