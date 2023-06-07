Съезд на КАД с Парашютной улицы полностью перекроют 12 июня

Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД на севере Петербурга будет перекрыт в ночь на 12 июня. Перекрытие дороги, в связи с ремонтом, запланировано с 01:00 до 05:00 утра.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для производства работ по монтажу карнизных блоков, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, движение автомобилей будет ограничено. Ремонтные работы начнутся поздно вечером и закончатся рано утром. Ночное время суток было выбрано специально, чтобы избежать создание заторов на дороге.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

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