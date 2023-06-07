СК: водителя, насмерть сбившего школьника на Выборгском шоссе, задержали

Мужчина, сбивший насмерть школьника в Выборгском районе Петербурга, сам пришёл в отдел полиции с чистосердечным признанием. К этому моменту правоохранительными органами уже была установлена личность подозреваемого.

Автомобиль «ВАЗ-2115», на котором 34-летний водитель совершил наезд на школьника, был найден в кустах в одном из дворов Выборгского района. Следствие установило, что машина принадлежит гражданской жене подозреваемого. В их квартире оперативники проводят обыск, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

В настоящее время мужчина находится в отделе полиции до выяснения обстоятельств.

Авария произошла во вторник, 6 июня. 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьника сбил водитель автомобиля «ВАЗ», после полученных травм ребёнок скончался.