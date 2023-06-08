В Петербурге утвердили обвинение против ОПГ мошенников по схеме «‎родственник в ДТП»‎

В Санкт-Петербурге в суд передали дело по факту мошенничества и покушения на мошенничество против организованной преступной группы (ОПГ). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение сразу против девяти человек.

По версии следствия, аферисты действовали в период с августа по октябрь 2021 года. На их мошеннические схемы повелись пожилые люди из Петербурга, Ленинградской области и Москвы.

Злоумышленники действовали по проверенной схеме: заявляли пенсионерам, что их родственники попали в ДТП. Чтобы спасти близких, доверчивые россияне были готовы отдать незнакомцам все свои сбережения. Всего на уловки «повелся» 41 человек. Обща сумма ущерба составила больше 11 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В скором времени уголовные дела против членов ОПГ рассмотрят. В суде злоумышленникам вынесут окончательный приговор.

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