Пенсионер из Петербурга обогатил мошенников больше чем на десять миллионов рублей

В Санкт-Петербурге зарегистрирован очередной случай многомиллионного мошенничества. На этот раз на уловки аферистов повелся пенсионер 1951 года рождения с Василеостровского района.

Как стало известно gazeta.spb, мошенники названивали пожилому петербуржцу с 20 апреля по 26 мая текущего года. По выдуманной истории злоумышленников, деньги горожанина пытались похитить. Чтобы их спаси, нужно было перевести все сбережения на продиктованные счета. По итогу мужчина собственноручно отдал незнакомцам 10,3 миллиона рублей.

Из этой суммы 1,3 миллиона потерпевший перевел через банкомат. Остальные деньги забрал пришедший к пенсионеру мужчина.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «‎Мошенничество». Разбирательство продолжается, но сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось выйти на подозреваемых в этом преступлении.