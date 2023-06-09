Билайн открывает Дом связи в КидБурге

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12 июня в ТРК «Питер Радуга» открывается первая в Петербурге игротека профессии инженер связи билайн. На торжественном открытии гостей мероприятия (6+) ждут веселые конкурсы, разнообразные активности и приятные подарки.

В Доме связи билайн в КидБурге дети могут познакомиться с профессией инженер связи, узнать о важности современных информационных технологий в нашей жизни, о том, как работает мобильный и фиксированный интернет, и даже попробовать его самостоятельно подключить и настроить.

Веселыми проводниками в мир профессии инженер связи в день торжественного открытия станут уже известные многим апперы. Апперы – это герои, созданные командой билайн для того, чтобы помочь своим клиентам ориентироваться в выборе услуг связи, подключении дополнительных опций и сервисов. В день открытия гости смогут познакомиться с ними.

Также в программе: аквагрим, попкорн и сладкая вата, мастер-классы, создание мультфильма о празднике маленькими гостями, бумажная дискотека и другие активности.

В Доме связи билайн есть комната отдыха, где можно перевести дух, а родители могут подождать своих детей, пока они осваивают новую профессию. Также все, кто хочет оставить надолго в памяти приятные эмоции от посещения игротеки, могут приобрести фирменную брендированную продукцию и сувениры.

Вход в Дом связи билайн в ТРК «Питер Радуга» осуществляется по обычным билетам, которые можно приобрести на сайте КидБурга. Торжественное открытие состоится 12 июня в 13 часов.

«Мы рады, что у билайна появилась возможность привить любовь к такой важной и интересной профессии как инженер связи в формате игры. К слову, она создавалась при непосредственном участии специалистов из технического блока билайн. В нашей профессии, как и в наших услугах, одной из важных составляющих является забота о близких. Ведь именно связь помогает нам всегда быть рядом, даже на расстоянии. Каждый маленький гость Дома связи сможет побыть в роли «инженера», узнать много интересного о телекоммуникациях», — комментирует Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом».

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