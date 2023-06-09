Власти Петербурга выступили против застройки промзоны на Екатерингофке

Власти Петербурга выступили против застройки промзоны на Екатерингофке
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге отклонили запрос на проведение строительных работ в промзоне на Екатерингофке. Застройку пыталась организовать группа «Страна Девелопмент».

Запрос рассмотрели представители Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Городские власти решили выступить против упомянутой идеи. Такие данные следуют из заключения о результатах общественных обсуждений по проекту предоставления условно–разрешенного вида использования (УРВИ) участка «многоэтажная жилая застройка», размещенного в открытом доступе.

В комментарии указано, что территория промзоны на Екатерингофке не подходит под строительство жилых домов. Производство на территории противоречит нормам, указанным в плане развития города. Всего в 70 метрах от предполагаемой застройки находится завод АО «Равенство», так что жилые здания возводить здесь пока не будут.

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