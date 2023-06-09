Russian Elevator Week собрала более 100 компаний-участников

Организаторы международной выставки Russian Elevator Week отмечают высокий интерес к деловому мероприятию. По предварительной информации, в выставке участвует более сотни компаний из Китая, Ирана, Турции, стран СНГ, Белоруссии и, конечно, России. Более того, участие приняли и представители стран Евросоюза — Италии, Испании и Греции.

Участники и сторонние эксперты высоко оценили состав участников, особо отметив как выставочную, так и деловую часть мероприятия. Как сказал генеральный директор компании «МОГИЛЕВЛИФТ» Анатолий Черников, очень заметно, как отечественный бизнес стал играть главную роль.

«Еще пару лет все тренды задавали зарубежные производители. Это касалось как технической стороны, так и дискуссионной. Теперь все обсуждают вопросы, важные исключительно для отечественного бизнеса», — продолжает Анатолий Черников.

Эксперт также отметил большое число отечественных разработок, представленных на стендах Russian Elevator Week.