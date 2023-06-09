Экс-директор Ленинградского зоопарка проиграла суд городской администрации

В Санкт-Петербурге прошло судебное заседание, на котором рассмотрели иск от бывшего директора Ленинградского зоопарка. Уволенная женщина требовала компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей. Ей в этой выплате отказали.

Экс-директор развлекательного учреждения отдельно требовала возместить ей моральный вред. Этот иск на 100 тысяч рублей так же не был удовлетворен петербургским судом.

Ответчиком выступал Комитет по культуре Санкт-Петербурга. По словам представителей ведомства, женщину убрали с должности «по нейтральным причинам», а не из-за нарушений. Заявляется, что сотрудница даже уходила в отпуск, чтобы отсрочить увольнение, пишет spb.kp.ru.

Несмотря на все вышеописанное, суд не стал поддерживать экс-директора. При этом стоит отметить, что работница все же получила заслуженные 970 тысяч рублей при увольнении — оклад за три месяца.

Напомним, что сотрудницу убрали с должности главы Ленинградского зоопарка еще в ноябре 2022 года. Тогда в учреждении разразился скандал, который и стал причиной такого решения.