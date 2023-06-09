По Петербургу могут начать ходить новые электробусы

По Петербургу могут начать ходить новые электробусы
Фото: МК в Питере

В Санкт-Петербурге городские власти обсуждают закупку новых электробусов. Планируется, что в северной столице приобретут сразу 120 таких транспортных средств. Также могут запустить строительство специального парка для их размещения.

Электротранспорт является экологичным и высокопроизводительным аналогом привычных автобусов и троллейбусов. Чтобы наладить обстановку с окружающей средой, в Санкт-Петербурге и решили развивать это направление.

Как сообщает NWPress, сейчас в городе планируют увеличить количество электробусов, которые выпущены на маршрутные сети. На дорогах эти машины будут маневрировать без существенных трудностей, так как они не нуждаются в контактной сети.

Отмечается, что петербуржцы тоже должны отметить преимущества новых электробусов. Такие мобили являются тихими, хоть и не бесшумными. Также с технической точки зрения за ними легко «ухаживать», поэтому с большей вероятностью удастся избежать неожиданных поломок.

Напомним, что сейчас по Санкт-Петербургу уже функционируют 11 электробусов.

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