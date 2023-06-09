Эвелина Бледанс раскрыла секрет идеального утра

У россиян утро часто начинается по будильнику, а не тогда, когда этого хочется. Чтобы начало дня прошло более гладко, можно следовать небольшим правилам. Секретами своего идеального утра поделилась актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.

Свой день знаменитость начинает пораньше и с пяти стаканов воды. Их звезда выпивает с интервалом в 15 минут, а для вкуса добавляет мед или лимон. Об этом актриса рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также телеведущая предпочитает с утра выходить на улицу. Погода для Бледанс не имеет особого значения. Начало дня актриса любит проводить в собственном саду, где растут нарциссы и тюльпаны.

По словам Эвелины, съесть выращенный тобой плод утром натощак — высшая степень удовольствия. Такой подход во многом помогает актрисе сохранять необходимый настрой на день.