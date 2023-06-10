Больницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского откроют после ремонта

У здания больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского обновили фасад. Дом находился в аварийном состоянии с 2021 года.

В апреле 2021 года жители города обратились к правительству Петербурга с информацией об аварийном состоянии больницы в Кронштадтском районе. Смольный дал поручение капитально отремонтировать фасад и кровлю. Основное здание больницы облицевали керамогранитными плитами, заменили кровельное покрытие и надежно утеплили. Клиника оказывает помощь по нескольким профилям: хирургия, терапия, кардиология, неврология, травматология, ортопедия, а также паллиативная помощь.

«Город становится востребованным туристическим центром. Развивается транспортная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства. Кронштадт преображается, и больница должна соответствовать обновлённому облику города», — пояснила администрация Санкт-Петербурга.