Движение по набережной у «Лахта Центра» ограничено до 20 июня

В период с 9 по 20 июня участок набережной у «Лахта Центр» будет ограничен для пешеходов и автомобилей.

Временные ограничения движения у общественно-делового комплекса связаны со съёмками фильма, которые будут проходить на набережной у небоскрёба, детали киноленты не разглашаются. Работы съёмочной команды пройдут с 9 по 20 июня, сообщает пресс-служба «Лахта Центра». Жителям и гостя города принесли извинения за доставленные неудобства.

В День России, 12 июня, пройдёт первый в истории массовый вертикальный забег по ступеням самого высокого в России и Европе небоскрёба. В забеге примут участие 89 участников из разных регионов в возрасте от 18 до 72 лет. По итогам забега участники получат награды. После соревнования мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов совершит прыжок с «Лахта Центра» с парашютом, окрашенным в цвета государственного флага.