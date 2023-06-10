Общественное пространство для молодежи на проспекте Сизова будет готово к октябрю

Общественное пространство для молодежи на проспекте Сизова будет готово к октябрю
Фото: администрация Петербурга

Приморский район обзаведется новым общественным пространством, которое будет создано специально для молодых жителей Петербурга. Оно появится на месте бывшего пустыря на проспекте Сизова, 9.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что работы по обустройству Молодежного сквера начались в 2022 году. Значительная часть работ уже завершена: оборудованы спортивные площадки с травмобезопасным покрытием и скейт-парк. Установлены велопарковки, скамейки, беседки и стол для настольного тенниса. Также в сквере обустроен амфитеатр. Территорию озеленили деревьями, кустарниками и цветами-многолетниками.

Фото: администрация Петербурга

Молодежь сможет заниматься в парке спортом и отдыхать. Летом здесь будут навесы, а для любителей рисовать граффити обустроены специальные стены.

Фото: администрация Петербурга

Все работы обещают завершить в октябре текущего года.

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