«Чиж&Co» выступят на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ

&#171;Чиж&#038;Co&#187; выступят на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ
Фото: кадр YouTube/Чиж & Co

Ежегодный бесплатный концерт «Рок над Невой» в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) пройдёт на Дворцовой площади 16 июня.

Изначально главными хедлайнерами шоу должны были стать группа «Звери», однако такой выбор участников вызвал разные реакции. Например, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот заявил, что «с момента начала спецоперации солист группы «Звери» Рома Зверь публично осудил ее в социальных сетях».

После критики участников фестиваля, организаторы мероприятия решили пересмотреть список приглашённых звёзд. Как сообщает Комитет по культуре, на главной площади Северной столице зрители услышат хиты групп «Чиж&Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда «Росконгресс» и правительства Санкт-Петербурга.

дворцовая площадь концерт ПМЭФ


 

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«Чиж&Co» выступят на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ
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