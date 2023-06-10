В парке «Озеро Долгое» открылся новый многофункциональный стадион

В Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова в парке «Озеро Долгое» открылся новый многофункциональный спортивный стадион. Такой подарок подготовили жителям района ко Дню России.

Площадь нового стадиона почти 34 тысячи квадратных метров. В его состав входит два футбольных поля с подогревом, оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки. Также комплекс включает площадки для занятий по общей и специальной физической подготовки, шесть стометровых дорожек и переносные трибуны, рассчитанные на одну тысячу зрителей.

Строительство многофункционального спортивного комплекса спонсировалось за счет внебюджетных организаций. Деньги для создания выделили три компании. На финальном этапе работа финансировалась холдингом «Первая мебельная».

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, далее в планах начать проектирование комплекса с бассейном и залами для занятий разными видами спорта.