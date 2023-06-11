МЧС потушило загоревшийся автобус, ехавший из Волгограда в Москву с пассажирами

На трассе по пути из Волгограда в Москву внезапно загорелся рейсовый автобус, забитый пассажирами. С пожаром удалось справиться без пострадавших.

В воскресенье, 11 июня, автобус, следовавший по маршруту Волгоград — Москва, по неизвестной причине загорелся, когда был уже в Московской области.

Сразу после возгорания водитель остановил машину, после чего пассажиры быстро эвакуировались. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.

Всего в автобусе находился 41 человек, среди них было четверо детей. Никто не пострадал. Автобус выгорел практически до тла. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина и двое детей попали в больницу после квартирного пожара на проспекте Металлистов. Горела трехкомнатная квартира, пожар удалось потушить в течение часа. К ликвидации было привлечено четыре единицы специальной техники и 20 человек личного состава.