Россияне чаще стали брать подработки в 2023 году

Россияне чаще стали брать подработки в 2023 году
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Более половины россиян подрабатывали за последний год, самыми популярными в России видами подработки стали ремонт и строительство, IT и онлайн-торговля.

Рынок труда в 2023 году стал активнее нанимать работников на неполную и частичную занятость. Такой повышенный спрос на временных сотрудников наблюдается во всех регионах страны. Эксперты считают, тенденция подработки стала распространяться благодаря вошедшей в моду «удалёнки». Более популярными вакансиями среди мужчин стали подработки на производстве, в транспортных перевозках и доставке. Женщины чаще выбирают работу в сфере красоты и здоровья, а также в области образования, сообщают «Известия».

Стоит отметить, что и количество вакансий с частичной занятостью в первом квартале 2023 года тоже увеличится на 87 процентов в сравнении с четвертым кварталом предыдущего года.

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