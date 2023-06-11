Посол РФ в Египте призвал россиян соблюдать рекомендации, чтобы избежать встречи с акулой

Посол РФ в Египте призвал россиян соблюдать рекомендации, чтобы избежать встречи с акулой
Фото: unsplash

Российский посол в столице Египта Георгий Борисенко призвал граждан страны прислушиваться к рекомендациям спасательных служб и руководства отелей в Египте, чтобы не стать жертвой акулы.

В четверг, 8 июня, стало известно о том, что находясь на отдыхе в Египте россиянин стал жертвой акулы. После этого инцидента в городе Хургада закрыли все пляжи. Глава российского диппредставительства сказал, что египтяне всегда рады туристам из нашей страны. Также он отметил, что необходимо соблюдать правила, которые установлены местными властями, и относительно купания в Красном море в том числе, сообщает ТАСС.

Известно, что иногда случается такое, что хищные акулы заплывают из Индийского океана в районы туристических пляжей. Во избежание неприятных инцидентов необходимо внимательно прислушиваться к тому, что говорят спасательные службы и руководство отелей по поводу места и времени для купания в море.

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