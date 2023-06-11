Американская баскетболистка после освобождения из российской тюрьмы подверглась резкой критике

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в аэропорту Шереметьево в 2022 году, была отпущена из-под стражи и вернулась в Америку. В аэропорту прилета она столкнулась с нападками со стороны блогера.

По данным РИА Новости, в аэропорту города Даллас её встретил известный комик, блогер и телеведущий Алекс Штейн. Штейн начал задавать девушке провокационные вопросы и освещать это встречу в социальных сетях, пока охрана пыталась оградить баскетболистку от провокаций Штейна.

Вопросы, задаваемые блогером, были связаны с обстоятельствами освобождения баскетболистки из заключения в России. В августе 2022 года Бриттни Грайнер была приговорена Химкинским городским судом к девяти годам колонии. Причиной послужило обнаружение у неё на Российской границе жидкости для курения с содержанием запрещенных веществ. Освободили баскетболистку в обмен на россиянина Виктора Бута, содержавшегося под стражей в США.