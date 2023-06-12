«Лахта Центру» поменяли внешний вид в честь праздника

В Санкт-Петербурге «Лахта Центр» поздравил горожан и туристов с Днем России необычным способом. Зданию на время поменяли расцветку.

Бизнес-центр украсила подсветка в цветах российского флага. Триколор радовал прохожих до 04:00 понедельника, 12 июня, с позднего вечера воскресенья. Фотографиями с места события поделились в телеграм-канале общественно-делового комплекса.

В своих социальных сетях петербуржцы тоже распространили снимки «Лахта Центра». Все горожане остались довольны инсталляцией, несмотря на то, что она продлилась совсем недолго.

Напомним, что 12 июня в Петербурге в честь всероссийского праздника проходит множество культурных мероприятий. Среди них фестиваль национальных кухонь и уличное гулянье «Россия — моя страна».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге приступили к празднованию Дня России.