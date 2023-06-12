Подозрительный предмет напугал посетителей Пулково

Подозрительный предмет напугал посетителей Пулково
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге днем в понедельник, 12 июня, посетители аэропорта Пулково столкнулись с очередным происшествием. Во время массовых задержек рейсов в здании обнаружили подозрительный предмет.

Прозрачный синий пакет с коробкой внутри серьезно насторожил прохожих. Об этом написали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На место случившегося вызвали специалистов из правоохранительных органов, чтобы те убедились в отсутствии какой-либо опасности.

Сейчас на объекте работают специалисты. Пока неизвестно, чего ждать от подозрительной коробки. Информации об эвакуации аэропорта Пулково пока не поступало, здесь ведутся проверки, после которых уже будет принято решение по поводу дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково нашествие пчел мешает своевременному вылету самолетов.

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