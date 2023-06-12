В Мурино упал спрос на новостройки

Анализ динамики покупательского спроса на новостройки в Мурино показал весьма неожиданные результаты. Жители застроенного «человейниками» города решили поменять собственные предпочтения. Сейчас здесь не в полной мере довольны продолжающейся застройкой.

По итогам прошедшего мая 2023 года спрос на новостройки в Мурино упал сразу на 4,23%, если сравнивать с показателями за апрель этого же года. С учетом этих сведений, на данный момент количество покупательских запросов снижается уже два месяца подряд. Это может принести серьезные проблемы девелоперам.

Спрос упал и за более широкий период времени. С января 2023 года он снизился на 18,77%. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства недвижимости Кирилла Разумова.

По мнению экспертов, спрос падает, так как современные покупатели оказываются уже более требовательными. Россияне начинают выбирать недвижимость тщательнее и отдают предпочтение в пользу более надежных построек.