В Петербурге раскрыли особенности меню для участников ПМЭФ

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года будет проходить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). К нему уже ведется активная подготовка. Россиянам приоткрыли завесу тайны и рассказали, чем будут кормить гостей мероприятия.

Выяснилось, что меню для участников ПМЭФ будет крайне необычным. Всего мероприятие должны посетить больше десяти тысяч человек из разных стран мира, поэтому и кухня для них будет представлена самая разнообразная.

В меню в первую очередь размещены традиционные блюда русской кухни. При этом перечень блюд не оказался скудным, пишут «Известия».

Для участников ПМЭФ представят дальневосточные лакомства, блюда Центральной России и кое-что из европеизированной части страны. Предполагается, что разнообразие блюд поможет удовлетворить всех гостей: каждый найдет что-то для себя по вкусу.