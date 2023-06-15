«Подземный родник» забил на улице Ломоносова в Петербурге

&#171;Подземный родник&#187; забил на улице Ломоносова в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Петербурге прорвало трубу с кипятком на улице Ломоносова, 18. Сотрудники «Водоканала» пообещали подключить пять соседних домов к системе временного водоснабжения.

«Подземный родник» забил у 18 дома на улице Ломоносова в Петербурге в четверг, 15 июня. Очевидцы зафиксировали аварию в 16:17, а специальные службы прибыли на место через полчаса. Как отмечают специалисты «Водоканала», в настоящий момент бригада предприятия все еще устраняет возникшие проблемы.

«В ближайшее время пять зданий в зоне аварийно-восстановительных работ силами» Водоканала» будут подключены к системе временного водоснабжения», — пообещали горожанам.

Ранее в ведомстве предупреждали, что от имени «Водоканала» начали орудовать мошенники. Злоумышленники предлагают заменить счетчики, после чего из квартир жертв пропадают деньги и ценности.

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