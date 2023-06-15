Стало известно, какие овощи наиболее полезны в июне

Сезонные продукты — отличный вариант для составления сбалансирования меню. Дело в том, что такие овощи и фрукты отличаются «правильным» и насыщенным вкусом, они максимально полезны и часто довольно бюджетны. Чтобы составить блюда не только с пользой для организма, но и для кошелька, стоит обратить внимание на следующие июньские овощи.

Кабачок

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, вторая половина июня в этом году обещает быть по всей территории России довольно солнечной. Это позволит овощам набрать максимальную пользу. Так, например, кабачок богат витаминами В1, В2. Кроме того, в 100 граммов этого продукта содержится 17% от суточной потребности организма в витамине С. Также кабачок отлично впишется в меню следящих за фигурой — он практически не содержит калорий, так как содержит большое количество воды.

Баклажан

Здоровую продуктовую корзину позволит пополнить и баклажан. Он богат витаминами группы В, витамином С, РР, а также содержит каротин, калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Фиолетовый овощ помогает похудеть, а также борется с «плохим» холестерином. Особенно важно есть блюда с баклажанами людям старшего возраста, так как содержащиеся в продукте полезные вещества помогают бороться с атеросклерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сопровождаются отеками.

Морковь

Молодая морковь — источник витаминов группы В, РР, С, Е, К. Однако многие ассоциируют ораньжевый овощ с витамином А и это справедливо — каротин благотворно влияет на зрение, а также кожу, ногти и волосы.

Болгарский перец

Это низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой. Он также содержит большое количество витаминов: А, С, РР, К, группы В. Систематическое потребление этого сладкого овоща позволяет снизить риски развития хронических заболеваний и патологий.