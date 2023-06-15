Автобус с принтером для посадочных талонов запустили по маршруту до Пулково

В Петербурге появятся новые автобусы, в которых можно будет распечатать посадочные талоны. Курсировать они будут, конечно, до аэропорта Пулково.

В Петербурге появится первый в стране автобус, где отправляющиеся в путешествие на самолете горожане и гости города на Неве смогут заранее распечатать посадочный талон. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Система будет работать следующим образом: пассажиру потребуется предъявить автомату штрих-код со смартфона или бумажного носителя. Нововведение особенно будет полезно тем, кто заранее пройдет онлайн-регистрацию на рейс и будет путешествовать без багажа — таким путешественникам по прибытие в аэропорт можно будет отправляться сразу в зону предполетного досмотра.

Петербуржцы уже могут протестировать нововведение и оставить свой отзыв о работе автомата на сайте терминала.