В Петербурге «парализован» участок ЗСД в сторону аэропорта

В Петербурге «парализован» участок ЗСД в сторону аэропорта
Фото: gazeta.spb

В Санкт-Петербурге «встал» участок ЗСД в сторону аэропорта. Как стало известно gazeta.spb, движения нет уже полчаса, не наблюдается даже небольших подвижек.

Сейчас дорога полностью «парализована» в районе выезда на КАД и к Благодатной улице. По данным Яндекс Карт, пробки в этом районе достигают сразу восьми баллов.

В среднем по городу загруженность дорог в настоящее время составляет шесть баллов.

Фото: скрин Яндекс Карт

Больше всего перегружен центр города. По данным пресс-службы «Организатора перевозок», с утра наблюдалась задержка движения общественного транспорта и пробки по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Университетской набережной.

Некоторые участки перекрыты сотрудниками ГИБДД. Похожая ситуация наблюдается и на выезде из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге стартовал третий день ПМЭФ-2023, на котором ожидается выступление президента России Владимира Путина.

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