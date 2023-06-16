В Петербурге «парализован» участок ЗСД в сторону аэропорта

В Санкт-Петербурге «встал» участок ЗСД в сторону аэропорта. Как стало известно gazeta.spb, движения нет уже полчаса, не наблюдается даже небольших подвижек.

Сейчас дорога полностью «парализована» в районе выезда на КАД и к Благодатной улице. По данным Яндекс Карт, пробки в этом районе достигают сразу восьми баллов.

В среднем по городу загруженность дорог в настоящее время составляет шесть баллов.

Больше всего перегружен центр города. По данным пресс-службы «Организатора перевозок», с утра наблюдалась задержка движения общественного транспорта и пробки по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Университетской набережной.

Некоторые участки перекрыты сотрудниками ГИБДД. Похожая ситуация наблюдается и на выезде из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге стартовал третий день ПМЭФ-2023, на котором ожидается выступление президента России Владимира Путина.