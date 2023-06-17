Петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге в Курортном районе

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге в Курортном районе
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Сестрорецке еще 13 июня подожгли мобильный измельчитель древесины-полуприцеп. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов Курортного района удалось выйти на подозреваемого в этом преступлении.

Изначально о случившемся сообщили местные жители: они пожаловались на хлопок и дым. В ходе проверок выяснилось, что участок у железнодорожных путей подожгли. Материальный ущерб от случившегося составил больше миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Началось разбирательство, по факту случившегося возбудили уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ. В настоящее время полицейские уже задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к произошедшему. Дальнейшее расследование продолжается, позднее по делу состоится суд.

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