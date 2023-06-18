Сечин: экономику России тормозит высокая стоимость займов

Сечин: экономику России тормозит высокая стоимость займов
Фото: Baltphoto

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) назвал причину части проблем российской экономики. По словам эксперта, главным тормозом развития выступает высокая стоимость займов.

Сечин предложил переориентировать российскую банковскую систему на доступность кредитов. Чтобы корректировки прошли гладко и без глобальных потерь, нужно вести эффективный и масштабный контроль инфляционных процессов. В этом направлении проблем раньше не наблюдалось.

Также глава «Роснефти» отметил сохраняющуюся необходимость создания независимой платежной системы. Новая разработка не должна попадать под влияние «токсичных» валют, пишет ТАСС.

Сейчас вопрос об изменениях продолжает обсуждаться.

Ранее сообщалось, что в России минимальный размер оплаты труда планируют поднять с 2024 года сразу на 18,5%

Игорь Сечин ПМЭФ роснефть


 

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