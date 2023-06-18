Названа предположительная дата ввода первых «цифровых договоров»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) обсудили планирование первого применения смарт-контрактов с использованием цифрового рубля. Такие виды договоров могут испытать уже во второй половине 2023 года.

Смарт-контракт представляет из себя своеобразный «цифровой договор». Он создается в блокчейн-сети и является по сути программой, которая напрямую связана с банковскими счетами.

Предполагается, что такая система автоматически будет переводить положенные по договору деньги и в дальнейшем фиксировать все махинации. Такую методику работу планируют опробовать уже в скором времени. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ТАСС.

Тестирование программы планировали начать с 1 апреля 2023 года, но к этому времени пакет законопроектов о цифровом рубле в Госдуме еще не прошел окончательного чтения. Сейчас подготовка к запуску «цифровых договоров» продолжается.