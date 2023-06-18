Из-за «Алых парусов» в Петербурге автобусы ходят по измененным маршрутам

С воскресенья, 18 июня, в Санкт-Петербурге изменили схему движения двух автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Причина корректировок — подготовка к «Алым парусам», которая сейчас активно ведется в городе на Неве.

Праздник выпускников состоится уже 24 июня, а изменение маршрутов продолжится чуть дольше и продлится до 26 июня.

Корректировки коснутся автобусов №46 и 76 и трамвая №3. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Новая схема проезда представлена на портале ведомства.

Автобусы и троллейбусы будут пускать по объездным трассам. Также маршруты придется изменить и автомобилистам и пешеходам: их тоже ждут трудности из-за репетиций «Алых парусов» и подготовки к празднику.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за «Алых парусов» ограничат движение по Троицкому мосту.