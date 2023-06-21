В России прогнозируют рекордный объем выдачи ипотеки

Рынок недвижимости в России постепенно приходит в норму. Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев высказался о том, что показатели по ипотечному кредитованию могут побить действующие рекорды.

По мнению Сысуева, рисков, связанных с ипотекой, сейчас на рынке совсем нет. Объем выдачи кредитов под залог недвижимости составит больше шести триллионов рублей по итогам текущего 2023 года.

Как сообщает Табло, таким мнением банкир поделился в рамках Петербургского международного экономического форума. Также было подмечено, что «вентиль нужно немного прикручивать».

Напомним, что в прошлом 2022 году объем ипотечных кредитов зафиксировали в 4,8 триллиона рублей. Еще годом ранее банки выдали на триллион больше. Сейчас показатель вновь оказались высокими, что говорит о том, что ситуация налаживается.