Водитель иномарки погиб под Петербургом из-за лобового столкновения с грузовиком

Водитель иномарки погиб под Петербургом из-за лобового столкновения с грузовиком
Фото: Baltphoto

В Кингисеппском районе случилось смертельное ДТП: водитель «Рено Сандеро» вылетел на встречную полосу, где встретился с грузовиком. Владелец иномарки скончался на месте, водитель большегруза госпитализирован.

Полицейские организовали проверку после происшествия на трассе «Санкт-Петербург-Ручьи» в Кингисеппском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 22 июня в 11.50 на 113 километре дороги столкнулись иномарка и большегруз.

Так, водитель «Рено Сандеро» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой в этот момент двигался грузовик «Скания». Водитель иномарки от сильного удара скончался на месте, второй участник ДТП попал в больницу.

Ранее стало известно, что российские туристы пострадали в массовом ДТП в Анталье. Известно, что водитель автобуса погиб.

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