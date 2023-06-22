Пушкинский район стал лидером по количеству пострадавших от клещей

За неделю в Петербурге было зафиксировано почти 800 случаев присасывания клещей. В черте города чаще всего своих жертв насекомые находили в Пушкинском районе.

В Петербурге с 16 по 22 июня жертвами клещей стали 786человек, в том числе 127 детей до 17 лет. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в черте города укусы получили 102 петербуржца.

На первом месте по количеству нападений насекомых оказался Пушкинский район — здесь зафиксировано 25 обращений. На второй строчке оказался Курортный район с показателем в 23 пациента, далее расположился Приморский — 14 обращений.

«За неделю зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом и 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом», — отметили специалисты.

Напомним, что на начало июня в Петербурге было зарегистрировано больше 4,6 тысячи обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей.