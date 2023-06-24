Выпускные отменят в регионах с антитеррористическими мерами

В субботу, 24 июня, стало известно, что по России массово отменяют мероприятия, на которых должны были собраться топлы человек. Пока перенесены выпускные у школьников в ряде регионов.

Выпускные вечера на время отменили в тех регионах, где сейчас ввели антитеррористические меры. При этом на территории остальных субъектов Российской Федерации все продолжит проходить штатно. Об этом сообщили в Минпросвещения, пишут РИА Новости.

В текущую субботу в Санкт-Петербурге должен пройти праздник выпускников «Алые паруса»‎. Он пока не был отменен: сейчас все готовятся к проведению мероприятия по запланированной программе. Школьникам из Москвы повезло меньше: для них выпускные перенесли на другие дни.

Ранее сообщалось, что по России начали отменять массовые мероприятия. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, выпускные у школьников пока перенесены.