М-5 «Урал» и М-2 «Крым» открыты для движения

В Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях России налаживается движение транспорта после всех ограничений, которые были введены в субботу, 24 июня. Происходящее по стране сказалось на системе движения, но в настоящее время большинство трасс уже открыты для движения.

Трассы М-5 «Урал» и М-2 «Крым» доступны для автолюбителей. Несмотря на это, на дороге М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях остается ряд ограничений.

Как сообщает NWPress, движение по межрегиональным трассам может проходить с трудом. При этом в скором времени все ограничения должны убрать, поскольку в них больше нет необходимости: руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко и развернул бойцов и военную технику.

Через пару дней по большей части дорог России вновь удастся передвигаться без лишних трудностей.