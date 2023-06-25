Трассы автобусных маршрутов изменят в Петербурге из-за ремонта на развязке КАД

В Санкт-Петербурге с 23:00 воскресенья, 25 июня, временно изменятся трассы автобусных маршрутов № 13 и 13А из-за дорожных работ на развязке КАД. Корректировки будут недолгими и продлятся всего до 06:00 понедельника, 26 июня.

На указанный период времени автобусы по маршруту №13 в прямом направлении будут следовать по действующей трассе, а обратно будут уже идти по-другому. Их следование пройдет через улицу Пилотов, Стартовую улицу, Пулковское шоссе, разворот на Пулковском шоссе, площадь Победы, Московский проспект, Московскую площадь, улицу Типанова, улицу Ленсовета. Дальше автобус следует обратно до Московского проспекта и выходит на Ленинский проспект, Варшавскую улицу и улицу Галстяна.

Корректировки второго маршрута №13А так же коснутся только пути следования в обратном направлении. В прямом направлении общественный транспорт будет идти по своей трассе. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге изменится схема движения общественного транспорта из-за закрытия на ремонт станции метро «Пионерская».