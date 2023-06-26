Животных начали эвакуировать из зоопарка Ростова-на-Дону из-за пожара на 300 «квадратов»

В зоопарке Ростова-на-Дону загорелась кровля музея истории. Животных начали эвакуировать, на месте работают пожарные.

В Ростове-на-Дону в одном из крупнейших зоопарков начался пожар в здании музея истории. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в административном здании полыхает крыша — огонь захватил 300 квадратных метров кровли. Однако в ведомстве отметили, что угроза распространения пламени отсутствуют.

Однако работники зоопарка уже начали эвакуацию животных. Уточняется, что погибших или пострадавших нет. На месте ЧП работают 48 человек, 17 единиц специальной техники.

Ранее на нефтебазе в Воронежской области случился серьезный пожар. Глава региона Александр Гусев заверил, что в регионе запаса топлива вполне достаточно, несмотря на мощный пожар на предприятии. Разгерметизация произошла в резервуаре объемом в пять тонн.