К трем закрытым станциям метро в Петербурге могут добавиться еще семь вестибюлей

В Петербурге в текущем году не работают уже три станции метро, что сильно усложняет жизнь петербуржцев. Однако ремонтировать вестибюли, эскалаторы, пути и туннели нужно еще на семи станциях подземки.

Что уже закрыто в Петербурге?

За один год жители Петербурга столкнулись сразу стремя закрытиями станций метро. Так, с октября прошлого года не работает «Чернышевская», где до мая 2024 года проводят капитальный ремонт. Также с 24 июня по 22 августа закрыта «Пионерская», где также в срочном порядке пришлось проводить ремонтные работы. Пассажиры не могут попасть и на станцию «Ладожская», которую закрыли в марте текущего года и планируют открыть в январе следующего года

Какие введены ограничения?

Однако это не все трудности, с которыми столкнулись пользователи общественного транспорта в этом году. Так, по рабочим дням до 8 сентября «Выборгская» закрывается с 08:30 до 09:15, до 25 сентября с 08:15 до 10:00 нельзя попасть на станцию «Московские ворота». «Василеостровская» не принимает пассажиров по будним дням с 08:00 до 10:30 до 15 сентября.

Какие станции планируют отремонтировать?

До 2027 года полностью или частично планируют закрыть еще семь станций метро. В планах обновить «Фрунзенскую», «Парк победы», «Электросилу».

После открытия «Ладожской» строители возьмутся за «Удельную», после чего в 2025 году отремонтируют «Озерки». В 2026 году займутся вестибюлем «Технологического института-2», в 2027 г. — ремонт второго вестибюля «Площади Ленина» с выходом на Боткинскую улицу.

Ранее петербуржцы раскритиковали работу транспорта, запущенного после закрытия «Пионерской».