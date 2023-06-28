Для российских автомобилей предложили установить максимальную наценку

В России члены Национального союза защиты прав потребителей решили установить потолок цен для отечественных автомобилей. Наценка на транспорт, по мнению инициаторов нововведения, не должны превышать 15%.

Как сообщает NWpress, в 2020 году средняя цена на машины выросла на 7%. Позднее стоимость автомобилей только продолжила расти. В 2021 году прирост составил 18%, а в 2022 — уже 20%.

В 2023 году указанная тенденция сохранилась. Только за первый квартал текущего года показатель повышения составил 11%. Ситуация серьезно встревожила представителей Национального союза защиты прав потребителей. Те обратились к премьеру России Михаилу Мишустину и попросили урегулировать вопрос, пишут «Известия».

Чтобы сгладить обстановку, эксперты предлагают зафиксировать наценку максимум в 15%. По мнению главы союза Павла Шапкина, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров.